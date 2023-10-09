اخبار العالم

قسم الشرطة في بلدية حارة حريك وضع حواجز متنقلة ضمن النطاق البلدي بهدف تنظيم حركة الدراجات النارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

وضع عناصر قسم الشرطة في بلدية حارة حريك بالتعاون مع قسم الشرطة في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، حواجز متنقلة ضمن النطاق البلدي بهدف تنظيم حركة الدراجات النارية، لاسيما التي يتم قيادتها من قبل الاشخاص الاجانب لا يحملون اوراق ثبوتية ورخص قيادة لبنانية او غير مسحلة اصولا ، حيث جرى ايقاف وحجز اكثر من 150 دراجة مخالفة.

232c929077.jpg30ed15d2b5.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر قسم الشرطة في بلدية حارة حريك وضع حواجز متنقلة ضمن النطاق البلدي بهدف تنظيم حركة الدراجات النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا