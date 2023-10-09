قسم الشرطة في بلدية حارة حريك وضع حواجز متنقلة ضمن النطاق البلدي بهدف تنظيم حركة الدراجات النارية

وضع عناصر قسم الشرطة في بلدية حارة حريك بالتعاون مع قسم الشرطة في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، حواجز متنقلة ضمن النطاق البلدي بهدف تنظيم حركة الدراجات النارية، لاسيما التي يتم قيادتها من قبل الاشخاص الاجانب لا يحملون اوراق ثبوتية ورخص قيادة لبنانية او غير مسحلة اصولا ، حيث جرى ايقاف وحجز اكثر من 150 دراجة مخالفة.

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