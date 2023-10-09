عدد من مستخدمي الضمان الاجتماعي رفض التقيد بقرار النقابة والعودة الى العمل

رفض عدد من مستخدمي الضمان الاجتماعي التقيد بقرار النقابة والعودة الى العمل، بعد اتخاذ مجلس اداره الضمان الاجتماعي قرار بمنح المستخدمين مساعدة وفق المرسوم التي تبلغ اربع رواتب على اساس رواتب سنه 2020، وتكون المساعده حوالي 8 ملايين ليرة.

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