لفت النّاطق الرّسمي باسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، تعليقًا على الإجراءات الّتي ستتّبعها "اليونيفيل" للتعامل مع التّظاهرات على الخط الأزرق، إلى أنّ "بحسب بعض التّقارير، تجمّع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتّى صباح اليوم لم نشهد أيّ تجمّعات كبيرة".
وأكّد، في تصريح إلى "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، "أنّنا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجنود حفظ السّلام التّابعين لليونيفيل على استعداد للانتشار لتخفيف التّوتّر، والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخطّ الأزرق".
كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي: نراقب الوضع على الخط الأزرق وجنود "اليونيفيل" على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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