بوحبيب بحث مع نظيره السوري هاتفيا بتحضيرات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب إتّصالا بنظيره السوري فيصل المقداد، حيث قدّم له مرةً أخرى تعازيه لأرواح الشهداء الذين سقطوا اخيراً في الاعتداء الارهابي على الكلية الحربية في حمص.

كما تناول الوزيران التطورات الأخيرة في غزة، والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة. كما تباحث الوزيران في الزيارة المرتقبة لبوحبيب الى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.