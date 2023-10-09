رعد: الدول الحريصة على التطبيع هي التي تهتم بإيجاد تخفيفٍ للتصعيد

كشَف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّه "بعد خمسَ عَشَرَ دقيقة تم إعادة نصب الخيمة من قبل المقاومين الذي مكثوا في محيطها لحمايتها، فيما لم يتجرأ جيش العدوّ على إطلاق رصاصة واحدة باتجاههم خشية أن يتورط بمواجهة لا يريدها .

وأكد اننا "صدقناكُم الكلام حين قُلنا لكم منذ حرب تموز وانتهائها إلى الآن، ونحن نردد هذا الكلام بأنّ القدرة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة في المواجهة مع المقاومة انتهت"، معتبرا أن "الإسرائيلي لم يعُد أسطورة، وأصبح هشًّا وهو كالروبوت مُصنّع ومن داخله فارغ، والإسرائيلي يركّب القوة لديه من فقرات في العامود الفقري، لكن بدون عصب والآن الإسرائيلي لا يستطيع أن يحمي الكيان الذي يحتلّه".

ولفت الى أنّ "الدول الحريصة على التطبيع هي التي تهتم بإيجاد تخفيفٍ للتصعيد، ووقفٍ لإطلاق النار من أجل تسوية الموضوع ولو مؤقتاً ليستعيد الإسرائيلي توازنه حتى يتفاهموا معه". ورأى أن "الإسرائيلي لا يستوعب ما حصل معه ولن يستوعب، لأن ما حصل أكبر من أن يوصف والإسرائيلي في مأزق كبير جراء لأن هذه العملية التي صدّعته وصدّعت دوره ستكون إن شاء الله تمهيداً لإزاله كيانه". وأكد أن "هذا الكيان المؤقت آن له أن يزول وأن تتخلّص البشرية في منطقتنا على الأقل من أعبائه وتسلّطه".