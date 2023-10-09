أفادت "جمعية المودعين اللبنانيين"، بأنّ "المودع بلال السبع متواجد منذ أكثر من ساعتين أمام فرع "البنك اللبناني السويسري" في الحدت، مطالبًا بوديعته البالغة مليونًا و400 ألف دولار".

كانت هذه تفاصيل خبر مودع يتواجد أمام فرع "البنك اللبناني السويسري" في الحدت مطالبًا بوديعته البالغة 1,4 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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