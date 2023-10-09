"كان" الإسرائيلية: تسلل ما بين 800 و1000 مقاتل مع بدء عملية "طوفان الأقصى"

أشار موقع قناة "كان" "الاسرائيلية" إلى أن التقديرات في الجيش الإسرائيلي، تفيد بأنه مع بدء عملية "طوفان الأقصى" تسلّل ما بين 800 و1000 مقاتل من فصائل المقاومة من نحو ثمانين فتحة في السياج، حيث هاجموا 20 مستوطنة و11 قاعدة للجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن "حماس" خططت للعملية منذ أكثر من سنة، وأبقتها سراً حتى عن حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي انضّمت إلى العملية في ذروتها، موضحاً أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية شُخّصت بصمة إيرانية في التخطيط، في حين أكَّدت طهران أن لا علاقة لها بالهجوم.