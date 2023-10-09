كتائب "القسام" كشفت عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع

كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع تم استخدامها في التصدي للقصف الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى". واعلنت القسام إن منظومة الدفاع الجوي هي من طراز "مُتبّر 1"، كما نشرت مشاهد من استهداف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو

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