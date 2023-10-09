أبو عبيدة: القصف على غزة أدى لمقتل 4 أسرى إسرائيليين مع آسريهم من "كتائب القسام"

أعلن المتحدّث الرّسمي الإعلامي لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنّ "قصف الاحتلال الإسرائيلي اللّيلة واليوم على قطاع غزة، أدّى إلى مقتل 4 من أسرى العدو، واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسّام".
وكانت قد كشفت كتائب "القسام"، منذ بعض الوقت، عن منظومة دفاع جوّي محليّة الصّنع، تمّ استخدامها في التّصدي للقصف الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى". كما أعلنت "أنّنا نقصف تل أبيب والقدس المحتلّة برشقات صاروخيّة، ردًّا على استهداف البيوت المدنيّة".
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