وزير الدفاع الإسرائيلي أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة: لا كهرباء ولا ماء ولا وقود

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بـ"فرض حصار كامل على قطاع غزة"، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع، لافتا الى ان إن الحصار الجديد سيكون تاما "لا كهرباء. لا ماء. لا وقود".

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقبة جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع، مؤكدا ان "كل شيء سيكون مغلقا". ووصف الفلسطينيين بأنهم "وحوش بشرية ونتصرف بناءً على ذلك".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن بعد ساعات من اندلاع الحرب، أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.