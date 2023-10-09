أشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يطالب سكان حي الرّمال بضرورة إخلاء منازلهم، والتّوجّه إلى المآوي أو إلى منطقة جنوب مدينة غزة حالًا، وقد أُعذِر مَن أَنذر".
وكان أدرعي قد نبّه في وقت سابق اليوم، سكان قطاع غزة وتحديدًا منطقة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة ومنطقة خربة خزاعة، قائلًا: "عليكم التّوجّه حالًا لإلى مركز مدينة خانيونس، من أجل سلامتكم، وبسبب استخدام المنظّمات الإرهابيّة لأماكن سكنكم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي طالب سكان حي الرمال بضرورة إخلاء منازلهم حالًا: أُعذر من أَنذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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