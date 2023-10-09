الجيش الإسرائيلي طالب سكان حي الرمال بضرورة إخلاء منازلهم حالًا: أُعذر من أَنذر

أشار المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يطالب سكان حي الرّمال بضرورة إخلاء منازلهم، والتّوجّه إلى المآوي أو إلى منطقة جنوب مدينة ​غزة​ حالًا، وقد أُعذِر مَن أَنذر".

وكان أدرعي قد نبّه في وقت سابق اليوم، سكان قطاع غزة وتحديدًا منطقة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة ومنطقة خربة خزاعة، قائلًا: "عليكم التّوجّه حالًا لإلى مركز مدينة خانيونس، من أجل سلامتكم، وبسبب استخدام المنظّمات الإرهابيّة لأماكن سكنكم".