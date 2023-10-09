موقع "زمن إسرائيل": الجولة الحالية من القتال لا بد أن تنتهي بواقع مختلف على الأرض

أشار موقع "زمن إسرائيل" إلى أن "الانتقام دون خطة عمل يعني أن الفراغ الذي ستتركه حركة حماس وراءها في قطاع غزة لا يخدم بالضرورة مصلحة الاحتلال، لذلك فإنه يجب عليه توضيح الأهداف بعناية، مع العلم أن المستوى السياسي ظهر حذراً جداً في تحديد مستقبل التعامل مع حماس في نهاية المناقشة الوزارية".

وأوضح أنه "تم تحديد أهداف عامة للغاية فقط، تتمثل في تدمير قدراتها العسكرية والحكومية بطريقة تلغي قدرتها ورغبتها في تهديد وإيذاء الإسرائيليين لسنوات عديدة، وهذا تعريف يترك نطاقاً عملياً وسياسيا كبيراً جدا لصناع القرار، كما أنه يسمح باتخاذ قرار بشأن آلية الإنهاء السريع للقتال الذي لم يبدأ بالفعل بعد".

ولفت الموقع إلى أنه "حتى هذه الساعة، يركز الجيش على أهداف حماس، وتشمل بشكل غير مفاجئ المباني الشاهقة التي شكلت دائما نقطة ضعف لحماس في المواجهات العسكرية، وجرت العادة أن يكون استهدافها هو الخطوة التي تنهي العمليات العسكرية، في دلالة على تأثيرها الأكبر، في حين قال المتحدث باسم الجيش إنه في الرد القادم سيتم ضرب كل ما رسمته حماس".

وفي حين رأى أن "هذا كلام خطير، فالانتقام ليس خطة عمل، وعلى افتراض أن إسرائيل لا ترغب في إسقاط حكم الحركة، فيتعين عليها أن توضح الأهداف بعناية، فلا أحد يعرف من سيتولى السلطة في غزة بعدها في أحسن الأحوال، أو ستكون فوضى عارمة في أسوأ الأحوال"، معتبراً أن "ما يتعين على الاحتلال أن يفعله هو دق إسفين بين حماس والفلسطينيين، بالجمع بين التآكل العسكري للقدرات، وخلق الوعي بثمنها، والدعوة لإخلاء أحياء بأكملها، وحشود للتوجه إلى شواطئ غزة بزعم أن هذه صور تخدم الهدف الإسرائيلي، وتخلق مشكلة لحماس أمام مواطنيها، لأنه بعد انتهاء الحرب سيأتي الدمار".

واعتبر أنه "إذا جاءت صفقة تبادل الأسرى بسرعة، فستزداد قوة إنجاز حماس؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يتلاشى قليلا، ما يجعل إسرائيل عالقة، فعدد أسراها كبير جدا، وفي هذه الأثناء تتمتع بالشرعية الدولية اللازمة للتحرك، لكن الساعة الرملية تنفد بسرعة دائما، مع انتشار صور الضحايا الفلسطينيين من الجانب الغزاوي".

وأوضح أنه "بعيدا عن تحصيل الثمن من حماس، فإن الجولة الحالية من القتال لا بد أن تنتهي بواقع مختلف على الأرض، واقع عسكري جديد، صحيح أن الجدار الحدودي مع غزة تحت الأرض أثبت فعاليته، لكن الجزء الموجود فوق الأرض فشل، وأجرت حماس تعديلات سريعة على الوضع الجديد، ووضعت خطة عمل من خلال الجدار العلوي، وحققت نجاحاً فاق التوقعات، ما يتطلب إعادة تصميم منطقة السياج، وإنشاء منطقة معقمة على طوله، بما في ذلك شريط القتل الذي يتم فيه إطلاق النار على كل من يدخله على الفور".

وأكد أنه "بعد انتهاء القتال، يجب تخصيص فصل كبير للجزء الاستخباراتي، لأن استعدادات حماس أفلت من أعين إسرائيل التي دأبت على الزعم أنها ترى ما هو أبعد من الجدران والخنادق والأنفاق، لكن عملية الاحتيال التي نفذتها حماس ناجحة.. وكما حدث في 1973، ستكون هناك تقارير عديدة عمن نام، وغفا عن التحذير".