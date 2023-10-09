موقع أميركي: من المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة دامية في قطاع غزة

رسم موقع "فوكس" الأميركي سيناريوهات لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب، التي اندلعت بهجوم مفاجئ شنته "كتائب القسام" من قطاع غزة على إسرائيل فجر السبت الماضي، متوقعاً أن الفلسطينيين سيتحملون وطأة أي غزو بري وغارات جوية قد تشنها إسرائيل على غزة، الأمر الذي قد يطيل أمد معركة دامية تسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في كلا الجانبين.

وبينما أشار إلى أن السياسة العسكرية الإسرائيلية تجنح إلى استخدام القوة غير المتناسبة في غزة، كإستراتيجية أخفقت حتى الآن في إرساء أمن دائم، أو الحد من قدرة "حماس" على ضرب إسرائيل، أو إتاحة متسع في السياسة الإسرائيلية لأي نوع من المفاوضات السياسية التي يمكن أن تفضي إلى مستقبل أكثر أمانا، نقلت عن مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية بمعهد الشرق الأوسط، خالد الجندي، تقديره أن احتمالات حدوث غزو بري أكبر مما كانت عليه في جولات "العنف" السابقة في غزة.

ونقل الموقع عن دانييل بايمان، وهو باحث بارز في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "كان دائما حذرا للغاية بشأن الاستخدام الواسع النطاق للقوة العسكرية.. ولكن قد يكون من الصعب توخي الحذر في مثل هذه الظروف"، بينما توقع مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز اتان ساكس حدوث غزو بري، بالنظر إلى طبيعة هجوم السبت والمشاعر العامة والسياسة الحالية في إسرائيل.

وتوقع "فوكس"، طبقا لما هو معروف عن الصراعات السابقة وقدرات الجانبين، أن تكون الأسابيع المقبلة دامية، لافتاً إلى أن إسرائيل ستجتاح، في المرحلة التالية مباشرة قراها وبلداتها للتأكد من عدم وجود مقاتلين من "حماس" هناك، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد ذلك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى الموقع.

وأشار إلى أن إسرائيل ستحتاج بعد ذلك إلى جمع معلومات استخباراتية عن مكان وجود قيادة "حماس" وتحديد عدد رهائنها المفقودين ومواقعهم، معتبرا ذلك مهمة عسيرة، موضحاً أن إبداء زعماء من دول العالم -على رأسها الولايات المتحدة- دعمهم لإسرائيل واستعدادهم لإرسال معدات عسكرية وأسلحة لها، بأنه قد يكون "عرضا للقوة"، القصد منه على الأرجح أن يكون رادعا لجهات أخرى فاعلة مثل "حزب الله" وإيران.