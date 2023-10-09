يرافقها 5 آلاف مقاتل وطائرات حربية ومدمرات بحرية .. الجيش الأمريكي يتدخل لإنقاذ إسرائيل من المقاومة الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنتاجون إرسال حاملة الطائرات الأضخم في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق البحر المتوسط لإظهار الدعم لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها أمرت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط حتى تكون مستعدة لتقديم المساعدة إلى إسرائيل. فماذا نعرف عن حاملة الطائرات الأضخم العالم؟

يو إس إس جيرالد آر فورد (CVN 78) هي حاملة الطائرات الأضخم في العالم بوزن 100 ألف طن. كما تعد حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدمًا في البحرية الأمريكية وهي السفينة الأولى في فئة حاملات الطائرات (فورد) التي حلت محل الفئة السابقة من طراز (نيميتز).



بلغت تكلفة السفينة أكثر من 13 مليار دولار وبدأ العمل في بنائها عام 2009 وتم تسليمها إلى البحرية الأمريكية عام 2017 لكن واجهتها عدة مشكلات فنية أخرت دخولها الخدمة من بينها مشكلات تتعلق بمصاعد نقل الأسلحة. وفي مايو/أيار الماضي أبحرت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد من قاعدة نورفولك بولاية فيرجينيا لتنفيذ أول مهمة لها والمشاركة في تدريبات بالمحيط الأطلنطي.

وتمتلك يو إس إس جيرالد فورد (CVN 78) قدرات فتاكة وتستطيع حمل نحو 76 طائرة حربية كما تعمل بمفاعلين نوويين مما يمنحها القدرة على توليد ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة الكهربائية من الفئة السابقة (نيميتز). كما تتميز عن حاملات الطائرات من طراز نيميتز بكونها تضم 3 منصات إطلاق بدلا من منصتين بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام إطلاق جديد يدعى EMALS.

وتكرم السفينة اسم الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة جيرالد فورد الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1974 وحتى 1977 خلفا للرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال على خلفية فضيحة ووترجيت. وخلال الحرب العالمية الثانية، حصل فورد على رتبة ملازم أول في البحرية، حيث خدم على متن الحاملة يو إس إس مونتيري (CVL 26) .

وسيرافق حاملة الطائرات ما يقرب من 5000 بحار فضلا عن طائرات حربية ومدمرات وطائرات حربية طرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال اعتراض أسلحة إضافية من الوصول إلى حماس وإجراء المراقبة.

وكانت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد (CVN 78) موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط حيث أجرت الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا. ومع توجهها إلى شرق المتوسط سيرافق السفينة ما يقرب من 5 آلاف بحار فضلا عن طائرات حربية ومدمرات فيما يعد استعراضا للقوة.