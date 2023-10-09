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«إسرائيل تستعين بمنشوراته للدفاع عن نفسها» .. كاتب سعودي : حماس والفصائل ثله من الإرهابيين والزعران

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الشارقة - اميمة ياسر - هاجم الباحث الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الرجعان حركة المقاومة الفلسطينية ، وذلك عبر حسابه على موقع تويتر .

حيث كتب يقول : من المستفيد من عبث الأرهابيين حماس والزعران والذين معهم؟

وتابع الكاتب السعودي : وماذنب الفلسطينيين المدنيين يقتلون بجريرة ثله من الإرهابيين والزعران؟ ومن الخاسر في هذه الأحداث؟ من الذي مكن هذه الفصائل؟ .

وأضاف الباحث السعودي : للأسف هناك دعم تحظى به حماس والفصائل من دول بالمنطقة وأخرى تتظاهر بأنها معك ولكن الحقيقة هو نكاية بجهود المبذولة بالمنطقة للاستقرار .

ووجه رسالة قال فيها : رساله إلى العرب والمسلمين الذين يباركون أفعال حماس والفصائل في فلسطين.

وأضاف في رسالته : هذه القضايا ليست عملية ميول وأهواء تشجع هذا ضد هذا.

وتابع الكاتب السعودي : إني أدعوكم يامن تصفقون للإعمال الارهابية بالذهاب لفلسطين إن كنتم شرفاء، وانتم بلا شرف.

وأضاف : الحقيقة أنتم لا تختلفون عن الاخوان المسلمين الذين كانوا يحثون الشباب لذهاب لمناطق الصراع وهم يتبطحون على نعيم معانه الاخرين.

واختتم : فلسطين لن تتحرر بالشعارات الفارغة يافارغين.

 

 

من جانبها استعانت صفحة اسرائيلية موثقة بكلمات الرجعان للدفاع عن موقف اسرائيل في هذه الأزمة .

حيث نشرت الصفحة المنشور التالي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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