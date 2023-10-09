شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة «لمستقبل البشرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين، إن العلاقات الصينية-الأمريكية ستكون حاسمة «لمستقبل البشرية» وذلك خلال استقباله وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في بكين.

وقال إن «العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي الأهم في العالم. والطريقة التي ستتوافق فيها الصين والولايات المتحدة على مواجهة عالم مضطرب، ستحدد مستقبل البشرية ومصيرها».

وكان الرئيس الصيني قد استقبل وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة زعيم الغالبية الديمقراطية بالمجلس، تشاك شومر، في بكين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واستأنفت الصين والولايات المتحدة، اللتان تتعارضان في العديد من المسائل، الحوار خلال الأشهر الأخيرة، مع سلسلة من الزيارات أجراها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى لبكين، في إطار التقارب الدبلوماسي بين القوتين.

ويرأس شومر وفداً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في رحلة إلى آسيا، تشمل أيضاً كوريا الجنوبية واليابان. وتهدف الجولة إلى «تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية» للولايات المتحدة.