شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلي سقطت عليه دبابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي إسرائيلي مصرعه، الاثنين، إثر سقوط دبابة عليه في حادث سير، في خضم المواجهة الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي شنت هجوماً مباغتاً السبت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن إسرائيلياً (25 عاماً)، قتل بعد سقوط دبابة عليه كانت على ظهر شاحنة.

وأوضحت أن، الحادثة وقعت عند تقاطع في الخط السريع رقم 6 وسط إسرائيل، المؤدي إلى الجنوب، وأظهر فيديو أن الدبابة سقطت على الشارع، فيما انتشرت قوات الإنقاذ في المكان.

وقالت الهيئة، إن الطريق المؤدي إلى الجنوب سيغلق لفترة طويلة في ظل الحرب، وسيجري تحويل حركة السير نحو شارعين آخرين.