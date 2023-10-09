شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف جندي.. الجيش الإسرائيلي ينفذ أكبر عملية استدعاء احتياط في تاريخه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن حوالي 700 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مناطق محيط غزة السبت، من بينهم 73 جندياً على أقل تقدير، واستدعاء 300 ألف جندي احتياط، في عملية هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، بحسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء والتلفزيون الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه استدعى 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، في أكبر عملية استدعاء بتاريخه، على ما أفاد التلفزيون الإسرائيلي.

يأتي ذلك في ظل تواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير، قالت يديعوت أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانات محدثة، إن عدد القتلى بفعل الهجمات وصل إلى 700 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة.