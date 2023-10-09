انت الان تتابع خبر الإعلان عن طرح تذاكر كأس أمم آسيا غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحتضن قطر منافسات كأس الأمم الآسيوية 2023 في الفترة ما بين 12 كانون الثاني/يناير و10 من شباط/فبراير 2024 على 9 ملاعب.

وكشفت اللجنة المنظمة أن التذاكر التي سيتم طرحها للبيع ستكون بشكل إلكترونية فقط وعبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وستكون عملية البيع عبر عدة مراحل، لتسهيل مهمة حصول كل الجماهير على التذاكر ومتابعة فرقها طوال فترة البطولة.

وتبدأ أسعار التذاكر بداية من فئة 25 ريال "الفئة الأقل سعرا في كل التذاكر" وستكون متاحة في كل مباريات البطولة، بداية من مرحلة دور المجموعات.

علاوة على العديد من الباقات الأخرى منها تذكرة المباراة الواحدة، وكذلك تذاكر الفريق في دور المجموعات لمنح المشجع العديد من الخيارات للحضور.

