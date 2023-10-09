انت الان تتابع خبر بعد فوزه بـ60 جائزة.. "میسي بغداد" يتسابق في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقام المهرجان بدورتە 28 الخاص بأفلام الأطفال والشباب والذي أقام من الفترة 23-30 أیلول 2023 في مدینة کیمنتس الالمانیة، حیث حضر مخرج الفیلم المهرجان وتسلم جائزة لجنة تحكیم الشباب. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعتبر كاهم مهرجان سينمائي في مصر والقارة الأفريقية وإحدى أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويقام دورتها لهذا العام في الفترة 15-25 تشرین الثاني 2023.وشارك هذا العمل السينمائي في العدید من المهرجانات، منها الدورة 25 لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في حزيران 2023 وترشح لثلاث جوائز، وفي نفس الشهر شارك في الدورة 63 لمهرجان زلينة الدولي للأفلام في التشيك.

شارك في إنتاج هذا العمل هنريك فيرته من خلال شركة تيم برودكشن البلجيكية، ومحمد أكتاش من خلال شركة ميتوس فيلم الألمانية الهولندية، وتتولى شركة وايلد بونتش توزيع الفيلم في أوروبا والعالم.

يشار الى ان فيلم "ميسي بغداد" القصير فاز بستين جائزة عالمية، واعاد إنتاجه سنة 2022 كفيلم سينمائي طويل، وتم تصوير مشاهده في إقليم كردستان والعراق.

