شكرا لقرائتكم خبر عن لدراستها "سوق عمل المرأة".. باحثة أمريكية تحصد جائزة نوبل في الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية للباحثة الاقتصادية الأمريكية كلوديا جولدن لما حققته من" تقدم في فهمنا لنتائج سوق عمل المرأة".

وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة من مجموعة جوائز نوبل لهذا العام وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية.

وبإعلان هذه الجائزة تنتهى الأكاديمية الملكية السويدية، من إعلان أسماء الفائزين بجوائزها لهذا العام،

وتبلغ قيمة الجائزة التي يطلق عليها رسميا جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل، 11 مليون كرون (مليون دولار)، وهو نفس مبلغ جوائز نوبل الأخرى في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام. وتم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وباستثناء جائزة العلوم الاقتصادية، كان رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل (1996-1933)، مخترع الديناميت، يتولى منح الجوائز.