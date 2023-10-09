شكرا لقرائتكم خبر عن متخطيًا هالاند.. محمد صلاح يحقق رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انفرد المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، برقم مميز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الجاري.

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح

ونشرت شبكة "سكواكا"، إن الفرعون المصري محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في إنجلترا الذي سجل 10 أهداف أو أكثر، وصنع 10 أهداف أو أكثر في نفس الوقت في المسابقة منذ بداية 2023.

وخاض صلاح في الدوري الإنجليزي 30 مباراة في عام 2023 حتى الأن، سجل خلالهم 17 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، ما يعني أن النجم المصري ساهم في 29 هدفًا، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة.

وطبقا للإحصائيات فإن محمد صلاح ساهم في هدف (سواء بالتسجيل أو الصناعة) كل 88 دقيقة، أي هدف في أقل من مباراة واحدة.

وفشل كل نجوم الدوري الإنجليزي، في تحقيق هذا الرقم، بمن فيهم إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، هدّاف الموسم الماضي، ومتصدر ترتيب الهدّافين في الموسم الجاري.

ونجح هالاند في الدوري الإنجليزي منذ بداية العام في تسجيل 23 هدفًا، لكنه اكتفى بتقديم 6 تمريرات حاسمة فقط لزملائه.

وسجل محمد صلاح هدفين في مرمى برايتون مساء أمس الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة، لكن الفريق الأحمر تعثّر بالتعادل 2-2.

وساهم نجم ليفربول الإنجليزي منذ بداية الموسم الجاري، في تسع أهداف خلال 8 مباريات، حيث سجل 5 أهداف، وصنع أربعة.