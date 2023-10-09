شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الدوري الإنجليزي بسبب صلاح والاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية بريطانية، على أن انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى المملكة العربية السعودية سيؤدي إلى رحيل عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يرفض عرض ضخم لرحيل محمد صلاح

وسبق أن رفض مسئوولي نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تزامنا مع إبرام أندية الدوري السعودي صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة من القارة الأوروبية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "توك سبورت" فإن نادي اتحاد جدة مستعد لتقديم المزيد من الأموال للحصول على خدمات محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حيث سيكون أمام النجم المصري فرصة للحصول على راتب يقارب ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (200 مليون يورو بالموسم).

وأشارت الشبكة على أن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي والكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب الفريق الأول الكروي بنادي توتنهام هوتسبير قد يبرزان كأهداف مستقبلية لأندية دوري روشن.

وأختتمت الشبكة تقريرها مشيرة إلي أن هناك استراتيجية مدروسة للغاية داخل رابطة أندية دوري روشن السعودي، تبدو وكأنها مرتبطة بعروض مالية ضخمة لضمان حسمها بأسرع وقت ممكن.