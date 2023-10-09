اعتصام لعمال بلدية الميناء للمطالبة بتسديد رواتبهم

نفّذ عمّال ​بلدية الميناء​ اعتصامًا أمام القصر البلدي، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال ​شادي السيد​، مطالبين بتسديد رواتبهم المستحقّة عن أشهر عدّة. وسبق الاعتصام لقاء مع القائم بأعمال البلديّة ​ايمان الرافعي​، تمّ في خلاله مناقشة واقع البلديّة المالي، وعدم قدرتها على سداد الرّواتب.

وأشار السيّد إلى "معاناة العمّال والموظّفين في البلديّة، وكارثة عجزها عن سداد الرّواتب"، وتوجّه إلى قاطني الميناء وأصحاب المؤسّسات مطالبًا بـ"ضرورة سداد الرّسوم البلديّة، لكي تتمكّن البلديّة بالتّالي من تسديد الرّواتب والمستحقات الأخرى".

كما توجّه إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، قائلًا: "نعلم أنّ المدينة في قلبك وأنّك تهتمّ لأمرها، ولكن نحتاج فعلًا لكي تولي اهتمامًا بشكل متقدّم بهذه المعضلة. ونحن نتوجّه إلى مختلف المسؤولين لكي يولوا البلديّات وموظّفيها اهتمامًا خاصًّا".