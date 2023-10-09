بو حبيب: لا نريد أن يدخل لبنان في الحرب الدائرة وكل الجهات الدولية تدعونا لذلك أيضا

لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّني أطلعته على الاجتماع الّذي ستعقده ​الجامعة العربية​ في القاهرة، بشأن الأوضاع في ​غزة​ و​فلسطين​".

وأوضح "أنّنا عرضنا لموضوع ​النازحين السوريين​، والزّيارة الّتي سأقوم بها هذا الشّهر إلى ​سوريا​، وأنّني سألتقي أيضًا بوزير الخارجيّة السّوريّة في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة".

وأكّد بو حبيب "أنّنا لا نريد أن يدخل ​لبنان​ في الحرب الدّائرة، ونسعى لذلك، ويقوم ميقاتي باتّصالات كثيرة في هذا الشّأن وإن شاء الله خيرًا"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ الجهات الدّوليّة تدعونا أيضًا لعدم الدّخول في الحرب، وهذا هو موقف لبنان".

من جهة ثانية، التقى ميقاتي سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، الّذي أعلن بعد اللّقاء "أنّني وجّهت لميقاتي دعوةً لحضور "منتدى الدوحة" الّذي سيُعقد في 10 و11 كانون الأوّل المقبل".

واستقبل أيضًا سفير جمهوريّة بنغلادش في لبنان اللّواء جافيد تانفير خان، وتمّ خلال اللّقاء بحث العلاقات الثّنائيّة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع ميقاتي مع سفير بلغاريا في لبنان لاسن توموف، وتمّ خلال اللّقاء بحث العلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

والتقى الممثّلة المقيمة لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في لبنان ​ميلاني هاونشتاين​، وتمّ خلال اللّقاء بحث المشاريع الّتي يقيمها البرنامج في لبنان.

إلى ذلك، استقبل ميقاتي وفدًا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وتسلّم منه تقريرًا عن الرّأي الاستشاري للدّيوان بشأن ملف كازينو لبنان.

والتقى كذلك رئيسة "النّادي الثّقافي العربي" سلوى السنيورة بعاصيري، على رأس وفد من النّادي.