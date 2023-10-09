بلدية فنيدق: استئناف رفع النفايات من شوارع البلدة بعد توقف لأيام

أعلنت بلدية فنيدق في بيان، استئناف رفع النّفايات من شوارع وطرق البلدة، بعد توقّف دام أيّامًا عدّة، لافتةً إلى أنّه "تمّ الاتّفاق على تفعيل الجباية بمقدار 100 ألف ليرة عن كلّ منزل، وذلك بعد عجز البلديّة عن ذلك منفردة".
وناشد رئيس البلديّة سميح عبد الحي، المواطنين المشاركة والتّعاون في ما بينهم وبين البلديّة، لأنّ "العائدات ستكون لتغطية نفقات المحروقات التّابعة للآليّات".
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