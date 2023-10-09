أماني التقى دريان: هناك اتفاق بوجوب وقف الهجمات الهمجية ضد أهل غزة

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير إيران في لبنان مجتبى أماني.

واشار السفير الى ان "الحديث بسبب الأحداث الحاصلة بالأمس دار عن موضوع فلسطين، ثمنا ورأينا مواقف حكيمة من دريان باتجاه القضية الفلسطينية، ودار كلامنا عن هذه العمليات البطولية التي حصلت يوم السبت، هذا الدفاع عن النفس مقابل غطرسة وجرائم الكيان الصهيوني الذي طال تحمل الفلسطينيين له، تحمل هذه الجرائم من الكيان الصهيوني، ويجب أن تؤيد الأمة الإسلامية الفلسطينيين، وأن تمنع الحكومات والشعوب الإسلامية استمرار الكيان الصهيوني هجومه واستمرار جرائمه في غزة كما نشاهد هذه الأيام، وهناك اتفاق بوجوب وقف هذه الهجمات الهمجية ضد أهل غزة وضد المسلمين في غزة، ويجب أن يكون هناك تأييد دولي تجاه هذه القضية".

واستقبل دريان وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة ‏‏علي كمال الدين. كما استقبل رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار زياد العجوز