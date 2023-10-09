بوريل: اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدًا لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة

افاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا الثلاثاء، لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، بعدما أطلقت حركة حماس هجوما مباغتا".

ويزور بوريل وعدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عُمان حاليا لعقد محادثات مقررة منذ مدة طويلة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد متحدث في بروكسل بأن "محادثات الاتحاد الأوروبي ستنعقد في صيغة هجينة تجمع بين الفيديو والحضور الشخصي للسماح لوزراء الخارجية غير الحاضرين في مسقط بالمشاركة".

ودان الاتحاد الأوروبي بشدة "هجوم حماس غير المسبوق الذي دفع إسرائيل لتنفيذ سلسلة ضربات على غزة".