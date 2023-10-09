القناة 12 الإسرائيلية: لا تقارير عن سقوط قذائف من لبنان والجيش يفحص سبب تفعيل الصفارات

ذكرت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن "القناة 12 الإسرائيليّة"، أنّ "لا تقارير عن سقوط قذائف من لبنان، والجيش الإسرائيلي يفحص سبب تفعيل الصفارات".

من جهتها، نقلت قناة "الميادين" عن القناة 13 الإسرائيليّة، إفادتها بـ"اعتراض عدد من الصّواريخ في إصبع الجليل والحرمون، ولا تقارير عن سقوط صواريخ أو إصابات"، مشيرةً إلى أنّ "صلية الصّواريخ الّتي أُطلقت في الشّمال محدودة نسبيًّا، ونأمل ألّا تكون بدايةً لفتح جبهة جديدة هناك".

وكان قد أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، بحسب ما نقلت عنه قناة "سكاي نيوز عربية"، أنّ "صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل، تحذيرًا من احتمال سقوط صواريخ من ​لبنان​". في حين أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إطلاق 12 صاروخًا من ​جنوب لبنان​ باتجاه ​الجليل​ الأعلى و​جبل الشيخ​".