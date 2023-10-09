وزير خارجية عمان: لتحقيق حل الدولتين عبر استئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت "وكالة الأنباء العمانيّة" أنّ "وزير الخارجيّة بدر بن حمد البوسعيدي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة والتّنمية البريطانيّة جيمس كليفرلي، وأعرب الجانبان عن قلقهما حول التّصعيد الرّاهن بين الإسرائيليين والفلسطينيّين، وضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليّاته تجاه هذه المشكلة الحقيقيّة والخطيرة، والتّدخّل الفوري لوقف التّصعيد الجاري وتداعياته الّتي تنذر بازدياد حدّة العنف".
وأشارت إلى أنّ "وزير الخارجيّة شدّد خلال الاتّصال، على أهميّة وضرورة تحقيق حلّ الدّولتين، عبر استئناف عمليّة السّلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللّامشروع للأراضي الفلسطينيّة، وفقًا لقواعد القانون الدّولي".
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