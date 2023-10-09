لافروف: القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل وجامعة الدول العربية تلعب دورا هاما في ذلك

رأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن "القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، وجامعة الدول العربية تلعب دورا هاما في ذلك".

واشار خلال المؤتمر الصحفي، الى أن "موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة".