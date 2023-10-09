فيديو.. المقاومة الفلسطينية تفاجئ إسرائيل بـ «مضادات طائرات»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، لأول مرة عن إدخالها للخدمة منظومة دفاع جوي محلية الصنع في قطاع غزة.

وقالت القسام إنها استخدمت منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "متبر 1" استخدمتها في التصدي لطائرات إسرائيل خلال معركة طوفان الأقصى.

وعرضت الكتائب مشاهد لاستخدام منظومة الدفاع الجوي المذكورة، من دون المزيد من التفاصيل.

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.