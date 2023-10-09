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إسرائيل: 800 قتيل و2400 مصاب جراء الهجمات

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات 

 أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل، على الأقل، وتجاوز عدد الإصابات 2400 إصابة، جراء الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مناطق محيط غزة، السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الاثنين، أن نحو 700 شخص قتلوا في الهجوم، من بينهم 73 جندياً، على أقل تقدير.

 يأتي ذلك في ظل تواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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