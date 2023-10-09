شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: 800 قتيل و2400 مصاب جراء الهجمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل، على الأقل، وتجاوز عدد الإصابات 2400 إصابة، جراء الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مناطق محيط غزة، السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الاثنين، أن نحو 700 شخص قتلوا في الهجوم، من بينهم 73 جندياً، على أقل تقدير.

يأتي ذلك في ظل تواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.