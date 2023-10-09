شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، بعدما أطلقت حركة حماس هجوماً مباغتاً، وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين: «أعقد غداً اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتطرق للوضع في إسرائيل والمنطقة».

يزور بوريل وعدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عُمان حالياً، لعقد محادثات مقررة منذ مدة طويلة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد متحدث في بروكسل، بأن محادثات الاتحاد الأوروبي ستنعقد في صيغة هجينة تجمع بين الفيديو والحضور الشخصي للسماح لوزراء الخارجية غير الحاضرين في مسقط بالمشاركة.