شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون في ألمانيا لتعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هامبورغ- (أ ف ب)

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، لعقد محادثات في هامبورغ.

وكان من المقرر أن يركّز الاجتماع الذي يشارك فيه أيضاً وزراء بموجب الصيغة التشاورية الحكومية الألمانية الفرنسية، على الإبداعات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

ولدى وصولهما إلى هامبورغ، سيقوم ماكرون وشولتس بجولة في مصنع لشركة «إيرباص»، قبل رحلة سياحية في الميناء.

وقال مساعد للرئيس الفرنسي: «سنركب قارباً في نهر إلبه، ونتناول شطائر السمك، ونناقش الأوضاع على الأمدين، المتوسط والبعيد».

ويستبعد صدور أي إعلان فوري بعد المحادثات، علماً بأنها ستناقش قضايا مهمة.

واكتسبت المحادثات المرتقبة أهمية بالغة، فيما تم تأجيل المشاورات الحكومية أول مرة بسبب حرب أوكرانيا، بينما تأجّلت زيارة ماكرون التي كانت مقررة في يوليو/ تموز، على خلفية الاحتجاجات في فرنسا.

وعلى مدى الشهور الماضية، ازداد التوتر على خلفية رؤيتي البلدين بشأن الكيفية التي ينبغي من خلالها التعامل مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا، ومع الطاقة النووية وإعادة تسلح أوروبا.