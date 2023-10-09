شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يحذر من خطر مرتفع لانخراط أطراف أخرى في التصعيد بين إسرائيل وحماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

حذّر الكرملين الاثنين من خطر مرتفع لانخراط أطراف أخرى في التصعيد بين إسرائيل وحماس بعد العملية الخاطفة التي شنّتها الحركة ضد إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «خطر انخراط قوى ثالثة في هذا النزاع مرتفع»، داعياً الى إطلاق مسار مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.