اخبار العالم

الكرملين يحذر من خطر مرتفع لانخراط أطراف أخرى في التصعيد بين إسرائيل وحماس

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يحذر من خطر مرتفع لانخراط أطراف أخرى في التصعيد بين إسرائيل وحماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

حذّر الكرملين الاثنين من خطر مرتفع لانخراط أطراف أخرى في التصعيد بين إسرائيل وحماس بعد العملية الخاطفة التي شنّتها الحركة ضد إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «خطر انخراط قوى ثالثة في هذا النزاع مرتفع»، داعياً الى إطلاق مسار مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا