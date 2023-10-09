شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي

ويلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر، محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن يقام ديربي الميرسيسايد يوم السبت 21 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين ليفربول وايفرتون على قناة بي ان سبورتس المشفرة، الناقل الحصري والمالك لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول قد تعادل في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام نظيره فريق برايتون بهدفين لكل فريق، بينما نجح فريق إيفرتون في تحقيق فوزًا كبيرًا على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد مرور 8 جولات من عمر الدوري الإنجليزي.