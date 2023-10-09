شكرا لقرائتكم خبر عن ليس هالاند.. مانشستر سيتي يعلن عن أفضل لاعب في شهر سبتمبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن الفائز بجائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.

جوليان ألفاريز أفضل لاعب في شهر سبتمبر

وحصد جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعبي الفريق الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي بعد تنافس قوي مع الثنائي إيدرسون وكايل ووكر على الجائزة.

ونجح فري مانشستر سيتي في الفوز في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ضد فولام ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست، والفوز على رد ستار بلجراد في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخسر أمام نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين وولفرهامبتون في الدوري، في شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن سيتي عبر موقعه ترشح الثلاثي كايل ووكر وحارس المرمى إيدرسون والمهاجم جوليان ألفاريز لجائزة لاعب الشهر.

وشهد شهر سبتمبر ظهور جوليان ألفاريز بمستوى مميز، فقد افتتح الشهر بالتسجيل والحصول على ركلة جزاء خلال الفوز 5-1 على فولام، ثم سجل ألفاريز هدفين لمساعدة السماوي على قلب النتيجة والفوز على رد ستار بلجراد 3-1، وأظهر جوليان براعته في الركلات الثابتة، حيث سجل من ركلة حرة رائعة في الانتصار 3-1 على وست هام، وأختتم الشهر بتسجيله الهدف الوحيد لسيتي في الخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون.

ويأتي المهاجم الأرجنتيني في المركز الثاني في قائمة هدافي سيتي في 2023-2024 بستة أهداف، خلف إيرلينج هالاند صاحب الـ8 أهداف.