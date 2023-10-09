رئيس غرفة القاهرة: زيادة المعروض من السلع ستؤدي لاستقرار الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيؤدي إلى استقرار الأسواق.

وأضاف العشري، في بيان له اليوم الاثنين، أن زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي إلى ضبط السوق.

وأشار إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق "ولذلك نسعى كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق".

وكشفت الحكومة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى التوافق على عدد من السلع الأساسية بتخفيض تتراوح بين 15 إلى 25% بداية من السبت المقبل.

وتشمل السلع التي تدخل ضمن مبادرة خفض الأسعار: السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض، وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر اليوم.