شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. مطار هامبورج يعلق الرحلات بعد تهديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، أن مطار هامبورج علّق الرحلات الجوية اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تهديد أُرسل عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم فتشت الشرطة طائرة قادمة من طهران هبطت في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

مطار هامبورج يعلّق رحلاته

ووصف المتحدث الإجراءات، التي شملت التحدث إلى الركاب، بأنها إجراء عادي يُتخذ عندما يصنف تهديد ما على أنه خطير.

وأضاف المتحدث أنه من غير الممكن إقلاع أو هبوط أي طائرة، لأن فرقة الإطفاء بالمطار تشارك في عملية البحث.

وحذر مطار هامبورج من احتمال تأخير الرحلات بسبب الإجراءات، ولم يقدم تقديرا للموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه الرحلات.

تهديدات في مطار هامبورج

وتعد وكالة الأنباء الألمانية أول من تحدث عن تحرك الشرطة للتعامل مع التهديد، في اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورج.

وكان ذلك بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون.