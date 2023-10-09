شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جوارديولا عقب الهزيمة من آرسنال وعن مُشادة هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره آرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر سيتي للهزيمة أمام نظيره آرسنال، بهدف دون رد، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس"، تصريحات لـ جوارديولا: تلك المباراة، بدأنا بشكل جيد حقًا مع فرصتين أو ثلاث فرص، لقد بدأوا الشوط الثاني بشكل جيد حقًا مع الإيقاع، سجلوا هدفًا، لقد فازوا، تهانينا لهم.

وتابع: لقد حاولنا، فعلنا ذلك، أعتقد أنه لم يكن هناك الكثير من الفرص من كلا الجانبين، كلا الفريقين قاما بالضغط العالي بشكل جيد،كانت المباراة متقاربة وفي النهاية، خسرنا المباراة.

وأضاف: كانت لدينا أيضًا لحظاتنا ولكن بشكل عام كانت مباراة متكافئة، ولسوء الحظ تمكنوا من التسجيل، دافعنا بشكل جيد حقًا، وقدم اللاعبون كل شيء، إنها كرة القدم، لقد خسرنا المباراة، سنعود أقوى.

وأشار: الآن لدينا هزيمتان متتاليتان ثم لدينا اللاعبون يذهبون مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي، آمل أن يعودوا لائقين ثم نعود مرة أخرى، من الأفضل أن نرى ما يتعين علينا القيام به للحاق بهم (الفرق التي تسبقه في الترتيب)، وبعد ذلك سنفعل ذلك عندما نعود (من التوقف الدولي).

واستكمل: لقد حدث ذلك أمام ولفرهامبتون، كانت مباراة صعبة، تهانينا لآرسنال، نحن نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به ونحن نفعلذلك.

واختتم عن مُشادة هالاند مع الجهاز الفني للخصم: أعرف ما حدث ولكني لا أريد أن أقول أي شيء.