شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أرتيتا عقب فوز آرسنال أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح آرسنال من تحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ أرتيتا: أنا فخور جدًا، كنا نعلم أننا سنعاني وحدث ذلك، أنت بحاجة إلى أداء كبير والجمهور أيضًا، إنه شعور مثل الفوز الكبير.

وتابع: اكتسبنا بعض السيطرة مع بداية المباراة، وفي الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد حقًا، كنا متواجدين وهجوميين حقًا، وساعدتناالتغييرات أيضًا.

وأضاف: مانشستر سيتي يتسبب في الكثير من المشاكل لك، وتسببنا لهم في الكثير من المشاكل كذلك، ليس من السهل ذلك، أنت بحاجةإلى التوقيت المناسب، والحركة المناسبة، واللحظات المناسبة، أنا أحب الشجاعة.

واستكمل: ستواجه هذه اللحظات الصعبة ضد هذا الفريق، عليك أن تكون مباشرًا وتتحكم في عواطفك، ديفيد رايا؟ كان ممتازًا، الطريقة التي سيطر بها على الكرة، ومدى سيطرته ومدى لعبه، أحب اللاعبين الذين يتمتعون بالشجاعة ومن المؤكد أن ديفيد يحظى بذلك.

وعن مارتينيلي: لاعب آخر مميز، أخبرنا أنه مستعد للمشاركة بعد إصابة تروسارد، كان جاهزًا بالفعل للمشاركة، كان الطاقم الطبي متخوف من مشاركته ولكنه أكد جاهزيته لنا.

وواصل: الفوز؟ إنه مجرد جزء من الرحلة، أنت تتعلم من كل هزيمة، لكن الفريق مستعد للغاية، إنه لمن دواعي سروري العمل معهم، علينا أننعيش هذه اللحظة وعلينا أن نستمر.

وشدد: لقد مر وقت طويل منذ أن فزنا على مانشستر سيتي (في الدوري الإنجليزي)، شعرنا أن اليوم قد يكون هو اليوم المناسب لكننا كنا بحاجة إلى أداء كبير من الجميع وقد حققنا ذلك.