شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يحذر من تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد غنيم، بجهود الأجهزة الأمنية في القاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات والقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقزفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك من يريد أن يعمل بالمختلفة للقانون، متسائلا:" هل من يقوم بتزوير التوكيلات يستحق حتى أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟".
جدير بالذكر أنه عثر على 596 نسخة من التوكيلات المزورة، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
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