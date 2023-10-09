شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أحمد الطنطاوى تعترف بـ"التوكيلات المزورة" بعد ضبط أنصاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجروبات الخاصة بدعم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حالة من الارتباك بعد ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وطالبت الحملة على جروباتها الخاصة بتوجيه نداء لأنصار الطنطاوى، بوقف تحرير التوكيلات التي أطلقوا عليها اسم "عرفية"، والتي كانت الصفحة الرسيمة للحملة قامت بالإعلان عنها، وكتبت :"بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم برجاء إيقاف طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية".

وكان مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صرح من قبل أنه بتاريخ اليوم الإثنين تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عُثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.