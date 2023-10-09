"سرايا القدس" أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ عملية في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم عند الحدود مع فلسطين

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "لجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

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