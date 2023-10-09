قائد الجيش بحث مع قائد اليونيفيل بالأوضاع عند الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش اللّبناني العما ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، قائد قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في ​لبنان​ اللّواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبيّة.

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