ميقاتي تابع الاوضاع الامنية الراهنة جنوب لبنان والتقى قائد الجيش وسفير فرنسا

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع زواره في السرايا الاوضاع الامنية الراهنة جنوب لبنان. وفي هذا الاطار التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون. كما إجتمع مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو. وإجتمع رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا. وعرض رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني قرم شؤون وزارته.

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