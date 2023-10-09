الجيش: بعض المناطق الحدودية تتعرض إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى يتعرضون إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي". ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".

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