مسؤول إسرائيلي ينفي أي مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن تبادل الأسرى

نفى مسؤول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. واكد بانه "لا توجد مفاوضات جارية".

ووجه وسطاء قطريون دعوات عاجلة لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية مشاركتها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين بما في ذلك بشأن تبادل محتمل للأسرى، وقال المصدر الذي اطلع على تفاصيلها إن المفاوضات الجارية، والتي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت، "تسير بشكل إيجابي".

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري دون الخوض في تفاصيل "نحن على اتصال مستمر مع كل الأطراف في الوقت الحالي. أولوياتنا هي وقف إراقة الدماء والإفراج عن السجناء والتأكد من احتواء الصراع دون أي امتداد إقليمي".