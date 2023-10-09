سلطات ألمانيا "علّقت موقتًا" مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية بعد "طوفان الأقصى"

أعلنت ناطقة باسم وزارة التّعاون الاقتصادي والتّنمية الألمانيّة، أنّ بلادها علّقت موقّتًا مساعداتها التّنمويّة للأراضي الفلسطينيّة، في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها الماليّة بعد الهجوم المباغت الّذي شنّته حركة "حماس" ضدّ ​إسرائيل​.

وتبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار) لهذا العام والعام المقبل. وتشمل المشاريع المموّلة خصوصًا "منشأة لتحلية المياه، التّدريب المهني، إتاحة فرص عمل للشّباب و​الأمن الغذائي​".

في المقابل، أوضحت أنّ ​ألمانيا​ لم تعلّق المساعدات الإنسانيّة الآتية من موازنة وزارة الخارجيّة، لأنّ هذه المساعدة "تُستخدم لإنقاذ أرواح". وتبلغ قيمة هذه المساعدات الإنسانيّة لهذا العام 73 مليون يورو.

وكانت الحكومة النّمساويّة قد أعلنت في وقت سابق أيضًا، تعليق مساعداتها التّنمويّة للأراضي الفلسطينيّة، بعد عمليّة "طوفان الأقصى".